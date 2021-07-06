Как пандемия COVID-19 изменила ситуацию в фарминдустрии

Эксперты из фирмы EY проанализировали для своего доклада финансовые отчеты 20 крупнейших фармацевтических концернов мира и дополнительно включили в свой обзор данные немецкой компании Merck KGaA, имеющей большое значение на рынках Швейцарии , Австрии и Германии .

В целом же пандемия коронавируса заметно затормозила в прошлом году рост лидеров мировой фармацевтики. По сравнению с другими эта отрасль, правда, росла: при общемировом экономическом спаде в 3,5 процента, оборот 21 крупнейшей фармацевтической фирмы увеличился на 4,4 процента. Но годом ранее этот рост составил 12,8 процента.

В 2020 году пандемия ковида существенно изменила фокус деятельности ведущих фармацевтических концернов в мире. Так, 80 процентов клинических исследований, не связанных с разработкой медикаментов против COVID-19 , были приостановлены. Тем не менее борьба с коронавирусом не привела к фундаментальной смене курса фармацевтической промышленности. По-прежнему важнейшими разработками считаются препараты против рака, которые обеспечивали и в 2020 году предприятиям отрасли максимум оборота.

И именно опыт разработки вакцины в рекордно короткие сроки радикально изменит в будущем подход к научным исследованиям. В июне 2021 года, указывают Орт и Нуйкен, на различных стадиях разработки или уже на рынке находились 260 вакцин и 506 лекарственных препаратов против коронавируса. А еще созданы уже более 1000 тестов, позволяющих установить наличие инфекции в организме человека.

Такое сотрудничество крупных фармацевтических концернов с инновационными биотехнологическими фирмами будет продолжено и после пандемии коронавируса. В этом уверены авторы доклада консалтинговой фирмы EY Клаус Орт (Klaus Ort) и Александр Нуйкен ( Alexander Nuyken).

Создание вакцины против коронавируса в такие рекордно короткие сроки было бы невозможным без кооперации и использования новейших технологий, включая искусственный интеллект. Благодаря взаимодействию немецкой биотехнологической фирмы BioNTech с американским фармацевтическим гигантом Pfizer удалось за 10 месяцев сделать то, на что прежде уходило в среднем семь лет: разработать вакцину, провести клинические испытания, получить допуск регулятора и выпустить ее на рынок.

На мировом фармацевтическом рынке доминируют фирмы из США

Исследование высветило доминирующие позиции американских производителей лекарств: на их долю пришлось в прошлом году более половины всего оборота на мировом фармацевтическом рынке — 51 процент.

Однако год от года цифры часто меняются в результате разделений, слияний и поглощений компаний или головокружительного успеха какого-нибудь отдельного медикамента. Именно этим объясняется рост оборота 21 фирмы в 2019 году на 12,8 процента: в том году японский производитель лекарств и вакцин Takeda поглотил ирландскую фирму Shire, что сразу обеспечило ему место в первой десятке. Поэтому сравнивать показатели 2019 года с 4,4 процента 2020-го не совсем корректно.

Еще примеры: Pfizer был в 2019 году вторым по величине фармацевтическим концерном мира. Но затем вычленил из своего состава дочернюю фирму Upjohn и сразу опустился на шестое место. А нью-йоркский концерн Bristol-Meyer-Squibb, известный под брендом BMS, увеличил свой оборот сразу на 10 миллиардов евро благодаря одному единственному новому препарату против рака.

Что будет с отраслью дальше?

В настоящее время в ЕС имеют допуск четыре вакцины против коронавируса. По данным EY, еще 17 вакцин-кандидатов проходят последнюю третью фазу клинических испытаний и скоро тоже будут претендовать на допуск. А всего в мире насчитывается 260 разработок вакцин, большинство из которых, однако, как считает Александр Нуйкен так никогда и не появятся на рынке.

Из-за распространения новых вариантов коронавируса разработке новых вакцин и далее будет уделяться большое внимание, но шансы выйти на рынок, по мнению эксперта, имеют только препараты, находящиеся во второй или третьей фазе клинических испытаний. Важными, однако, останутся разработки процедур молекулярного тестирования, необходимые для поиска новых вариантов вируса, что пойдет на пользу производителям изделий для диагностики.