Гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров сообщил ТАСС, что обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - сказал он.

Ранее об обнаружении обломков самолета ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета", - сказал собеседник агентства.

Санавиация сообщила, что все 28 человек, которые находились на борту рухнувшего на Камчатке Ан-26, погибли.

"Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа", — сказали в МЧС.

Предположительно, самолет рухнул в море, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. На борту находились шесть членов экипажа 22 пассажира, в том числе двое детей и глава поселка Ольга Мохирева.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись на поиски сотрудники филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. В местном правительстве сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.