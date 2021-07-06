На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Спасатели определили его возможное место падения

"Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа", — сказали в МЧС.

Предположительно, самолет рухнул в море, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. На борту находились шесть членов экипажа 22 пассажира, в том числе двое детей и глава поселка Ольга Мохирева.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись на поиски сотрудники филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.

В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС России находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение Ил-38 из аэропорта "Елизово", а также спасателей региональной поисково-спасательной базы из Магадана.

Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Камчатские авиалинии", крушение пока не подтверждается.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

"Камчатские авиалинии" не подтверждают крушение. В местном правительстве сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.