Ночью в Тарту по проезжей части гулял трехлетний ребенок

В ночь на понедельник, около полуночи, центр тревоги получил сообщение о том, что в Тарту на улице Туру по проезжей части идет маленький ребенок. В шоке был как сам звонящий, так и работники центра тревоги и патрульные полицейские. Последние выехали на место и взяли мальчика к себе в машину.

”Ни одного сообщения о том, что пропал ребенок. Никого из близких на горизонте, кто бы его искал. Сам ребенок ничего не говорил”, — пишут стражи порядка в социальных сетях. Полицейские включили ребенку в машине мультики, ожидая, что кто-то позвонит по номеру 112. Но этого не произошло.

Тогда было решено отвезти мальчика в детскую больницу, где он мог бы спокойно переночевать. Через полтора часа раздался долгожданный звонок о пропаже трехлетнего мальчика. Выяснилось, что ребенок находился во дворе, открыл калитку и ушел на расстояние двух километров от дома.

”На этот раз все обошлось, ребенок не пострадал, потому что опасностей на этом длинном пути действительно много, не только оживленная дорога. Пожалуйста, следите за своими малышами: везде и всегда, поскольку душевная боль, если что-то все-таки случится, будет невыносимой”, — предостерегают стражи порядка.