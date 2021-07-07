The Times узнал, как Гарет Саутгейт старается сплотить сборную Англии
Радость Конора Коуди показала связь между игроками — что звёздами, что новичками, — и глубокое уважение менее опытных членов команды к ”старейшинам племени”, подобным Хендерсону — 31-летнему футболисту, игравшему тогда за Англию шестьдесят второй матч и забившему за сборную свой первый гол.
Гарет Саутгейт формирует игру вокруг ”основной группы”: Хендерсона, Гарри Кейна, Гарри Магуайра и Рахима Стерлинга, забивавших за Англию в этом чемпионате Европы, а также других ветеранов российской кампании 2018 года — Джона Стоунза, Джордана Пикфорда и Кирана Триппьера. Они и дружат уже много лет, и вместе играют.
Опираясь на эти столпы и посвежевшего Люка Шоу, Саутгейт ввёл в игру и новых талантливых игроков — Деклана Райса, Калвина Филлипса и Мейсона Маунта. Восхитительные Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд и Доминик Калверт-Левин вступают в игру при необходимости. 28-летний Коуди ждёт своего часа в грядущей шестой игре за сборную, мечтая сыграть, но и готовясь быть опорой и поддержкой. При Саутгейте понятие ”коллективная ответственность” обрело новый смысл.
Сила команды — в глубине качества и альтруизма, даже если всем отчаянно хочется выйти на поле с первой минуты. Сила команды — в технике каждого, в рабочей этике и в выстроенных годами отношениях со ”старейшинами племени”.
”В любой команде есть основная группа, ведущая за собой остальных, и важность этого нельзя недооценивать”, — говорит Саутгейт.
Чувство локтя и взаимопонимание между Стерлингом и Кейном в атаке и между Стоунзом, Магуайром и Пикфордом в обороне придадут Англии ещё больше сил, если — или когда — борьба против Дании на стадионе ”Уэмбли” в среду примет крутой оборот.
”Молодые игроки очень амбициозны и хотят побеждать, — объясняет Саутгейт, — но между игроками существует сформировавшаяся за долгое время связь, позволяющая понять, когда пора начинать что-то новое, когда в чём-то нужно разобраться, когда что-то происходит вовне, и в таких случаях без этой основной группы не обойтись”.
”Ребята, которые были с нами в России, — они вместе прошли через это, они передают свой опыт молодёжи и новичкам, они берут на себя роль, назовём это так, старейшин племени. Это ключевой момент”.
Саутгейт способствует развитию этих отношений, поощряя игроков открыто рассказывать о своём прошлом и о трудностях, которые им пришлось преодолеть на своём пути.
”Дело не только в таланте, — добавляет Саутгейт. — Создание команды — это нечто большее. Отношения и прочность этих отношений. Вот почему так важна эта группа”.
”Осенью мы много говорили о том, что молодые игроки получили известность благодаря команде, сформированной тяжким трудом тех, кто пришел раньше них. Новые игроки признают это и ценят то, что старшие товарищи помогли им почувствовать себя в команде желанными гостями”.
”Конор Коуди был первым, кто вскочил со скамейки запасных, он подпрыгнул, повторяя удар головой Хендо, — я обратил на это внимание, когда смотрел запись игры сегодня утром. Таких людей — людей вроде Конора, одного из самых громких голосов в раздевалке перед игрой и на тренировочном поле ежедневно — не ценить просто нельзя”.
”Мне понравилась реакция скамейки запасных после гола Хендо, было видно, что молодёжь искренне за него радуется. Был и славный момент с восторгами Джуда, и всё это показывает, насколько много Хендо привносит в нашу жизнь, раз игроки настолько за него рады. Все мы рады. Он знал, что это задача стоит непростая, но справился с ней на ура”.
Хендерсон только что вернулся в игру после травмы, и были опасения, что Саутгейт рискует, выпуская игрока, который может не принести никакой пользы. Рой Кин даже разглагольствовал о том, не окажется ли Хендерсон просто ”лидером группы поддержки”, выполняющим ”карточные фокусы”.
А у того оказался туз в рукаве. Лидерские качества Хендерсона, его поддержка по отношению к членам команды и без того очень важны, а теперь он показывает и хорошие результаты на поле.
”Прекрасно, что в его жизни произошло такое событие. Оно показало всей команде, как важно то, что мы делаем”, — добавил Саутгейт.
На обратном пути из Рима Саутгейт говорил со своим помощником Стивом Холландом об важности связи между игроками.
”Мы вспоминали со Стивом, что в нашей первой игре среди юношей до 21 года [в 2013 году] защитниками были Стоунз и Шоу, а Гарри Кейн сидел на скамейке запасных. Так что эти отношения формировались на протяжении очень многих лет. Они знают, как именно мы будем реагировать в той или иной ситуации. Наше поведение, наши ценности незыблемы”.
Среди этих ценностей — в том числе и то, как Саутгейт, его коллеги и Футбольная ассоциация поддержали игроков, когда те преклонили колено в знак борьбы с расизмом и дискриминацией в Подгорице и Софии. ”Для наших игроков Черногория и Болгария стали началом нового пути, — рассказывает Саутгейт о новой вехе в сплочении команды. — Мы открыто всё обсудили, люди узнали друг друга немного лучше, поняли чувства и взгляды друг друга, и поэтому мне было совершенно ясно, как нам нужно себя вести”.
”Даже если это действия, которые не будут пользоваться всеобщей популярностью (например, преклонить колено — это жест, который до сих пор не приемлют некоторые фанаты), это всё равно будет тем, за что мы выступаем как команда и как единое целое. В конце концов, даже если кого-то это разочаровало, для нас было очень важно поддержать товарищей по команде и поддержать друг друга”.
Таким братством они являются с оговоркой о соревновательном духе. ”Нельзя говорить о том, что все в команде поутру взволнованы и счастливы, ведь есть десять парней, которые на поле не выходят”, — напоминает Саутгейт.
”Даже несмотря на то, что они отдают себя команде, никто не может найти исключительно своё место и удобно там расположиться. Однако они прекрасно понимают, что для этого было создано”.
А создана была команда — достаточно сильная для того, чтобы противостоять атакам датчан.
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