The Times узнал, как Гарет Саутгейт старается сплотить сборную Англии

”Молодые игроки очень амбициозны и хотят побеждать, — объясняет Саутгейт, — но между игроками существует сформировавшаяся за долгое время связь, позволяющая понять, когда пора начинать что-то новое, когда в чём-то нужно разобраться, когда что-то происходит вовне, и в таких случаях без этой основной группы не обойтись”.

Чувство локтя и взаимопонимание между Стерлингом и Кейном в атаке и между Стоунзом, Магуайром и Пикфордом в обороне придадут Англии ещё больше сил, если — или когда — борьба против Дании на стадионе ”Уэмбли” в среду примет крутой оборот.

”В любой команде есть основная группа, ведущая за собой остальных, и важность этого нельзя недооценивать”, — говорит Саутгейт.

Сила команды — в глубине качества и альтруизма, даже если всем отчаянно хочется выйти на поле с первой минуты. Сила команды — в технике каждого, в рабочей этике и в выстроенных годами отношениях со ”старейшинами племени”.

Опираясь на эти столпы и посвежевшего Люка Шоу , Саутгейт ввёл в игру и новых талантливых игроков — Деклана Райса, Калвина Филлипса и Мейсона Маунта . Восхитительные Джуд Беллингем , Фил Фоден , Букайо Сака , Джейдон Санчо , Маркус Рэшфорд и Доминик Калверт-Левин вступают в игру при необходимости. 28-летний Коуди ждёт своего часа в грядущей шестой игре за сборную, мечтая сыграть, но и готовясь быть опорой и поддержкой. При Саутгейте понятие ”коллективная ответственность” обрело новый смысл.

Гарет Саутгейт формирует игру вокруг ”основной группы”: Хендерсона , Гарри Кейна , Гарри Магуайра и Рахима Стерлинга , забивавших за Англию в этом чемпионате Европы, а также других ветеранов российской кампании 2018 года — Джона Стоунза , Джордана Пикфорда и Кирана Триппьера . Они и дружат уже много лет, и вместе играют.

Радость Конора Коуди показала связь между игроками — что звёздами, что новичками, — и глубокое уважение менее опытных членов команды к ”старейшинам племени”, подобным Хендерсону — 31-летнему футболисту, игравшему тогда за Англию шестьдесят второй матч и забившему за сборную свой первый гол.

”Ребята, которые были с нами в России, — они вместе прошли через это, они передают свой опыт молодёжи и новичкам, они берут на себя роль, назовём это так, старейшин племени. Это ключевой момент”.

Саутгейт способствует развитию этих отношений, поощряя игроков открыто рассказывать о своём прошлом и о трудностях, которые им пришлось преодолеть на своём пути.

”Дело не только в таланте, — добавляет Саутгейт. — Создание команды — это нечто большее. Отношения и прочность этих отношений. Вот почему так важна эта группа”.

”Осенью мы много говорили о том, что молодые игроки получили известность благодаря команде, сформированной тяжким трудом тех, кто пришел раньше них. Новые игроки признают это и ценят то, что старшие товарищи помогли им почувствовать себя в команде желанными гостями”.

”Конор Коуди был первым, кто вскочил со скамейки запасных, он подпрыгнул, повторяя удар головой Хендо, — я обратил на это внимание, когда смотрел запись игры сегодня утром. Таких людей — людей вроде Конора, одного из самых громких голосов в раздевалке перед игрой и на тренировочном поле ежедневно — не ценить просто нельзя”.

”Мне понравилась реакция скамейки запасных после гола Хендо, было видно, что молодёжь искренне за него радуется. Был и славный момент с восторгами Джуда, и всё это показывает, насколько много Хендо привносит в нашу жизнь, раз игроки настолько за него рады. Все мы рады. Он знал, что это задача стоит непростая, но справился с ней на ура”.

Хендерсон только что вернулся в игру после травмы, и были опасения, что Саутгейт рискует, выпуская игрока, который может не принести никакой пользы. Рой Кин даже разглагольствовал о том, не окажется ли Хендерсон просто ”лидером группы поддержки”, выполняющим ”карточные фокусы”.

А у того оказался туз в рукаве. Лидерские качества Хендерсона, его поддержка по отношению к членам команды и без того очень важны, а теперь он показывает и хорошие результаты на поле.