В Ласнамяэ продолжается вакцинация без предварительной регистрации. География таких акций будет расширена

"Confido продолжит вакцинацию в Lasnamäe Centrum в течении всей этой недели. В Нарве мы сейчас планируем проводить вакцинацию без предварительной регистрации раз в неделю, также в ближайшие недели планируется проведение акций в других местах", — рассказал руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр.

Вакцинация в живой очереди в Тарту на минувших выходных, однако, не вызвала большого интереса со стороны горожан.

"Попробуем проводить акции в Тарту в рабочие дни", — добавил Сеэр.

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет считает, что для увеличения охвата иммунизации необходимо поменять подход к процессу и наладить более прямой контакт с жителями.

По мнению Света, информирование пожилых жителей должно происходить через почтовые ящики, поскольку информация из дигирегистратуры и соцсетей до них не доходит.

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