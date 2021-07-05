05.07.2021, 20:25
С декларированием посылок возникли технические проблемы(13)
Andres Putting
Начиная с 1 июля жители Эстонии обязаны декларировать все почтовые отправления, прибывающие из третьих стран. Налоговый и таможенный департамент (Maksu- ja tolliamet — MTA) просит людей запастись терпением, потому что в системе декларирования возникли технические проблемы, которые сейчас решаются.
MTA сообщает, что технические сбои возникают при заполнении декларации. Перегруженной оказалась и информационная линия.
Департамент советует перед заполнением декларации ознакомиться с имеющейся на домашней страничке ведомства информацией, а также с ответами на наиболее часто возникающие вопросы.
Видео по декларированию посылок можно посмотреть здесь.