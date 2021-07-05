С декларированием посылок возникли технические проблемы

MTA сообщает, что технические сбои возникают при заполнении декларации. Перегруженной оказалась и информационная линия.

Департамент советует перед заполнением декларации ознакомиться с имеющейся на домашней страничке ведомства информацией, а также с ответами на наиболее часто возникающие вопросы.