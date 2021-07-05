05.07.2021, 20:04
Премьер-министр Испании обсудит с руководством Эстонии вопросы оборонного сотрудничества(7)
pixabay.com
Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес прибудет в Эстонию с двухдневным визитом, в ходе которого он встретится с премьер-министром Каей Каллас, президентом Керсти Кальюлайд и спикером Рийгикогу Юри Ратасом.
Во вторник Санчес встретится со своим эстонским коллегой Каей Каллас, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, темы НАТО и ЕС, а также решения выхода из вызванного пандемией коронавируса кризис, передает rus.err.
В среду Санчес встретится с президентом Керсти Кальюлайд и спикером Рийгикогу Юри Ратасом.