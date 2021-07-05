Афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов

В 2020 году США и представители "Талибана" подписали в Дохе соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев, обмен пленными и начало диалога с властями страны.

"Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности, — говорит наш обозреватель. — Из-за того, что талибы одновременно наступают на нескольких фронтах, правительственные силы чувствуют, что у них нет возможностей и ресурсов для защиты своих позиций в ряде районов страны, особенно при отсутствии поддержки с воздуха со стороны американских военных".

В июле талибы уже захватили территории в провинции Кандагар, в минувшем месяце — в провинции Кундуз и Вардак. По данным из Афганистана, под контролем талибов сейчас находится около трети территории страны.

Интерфакс 3 июля сообщил, что более 300 афганских военных отступили на территорию Таджикистана под натиском отрядов движения " Талибан " (признано в России экстремистским и запрещено). В июне на таджикскую территорию бежали десятки афганских военных.

Таджикистан разрешил афганским военнослужащим въезд на территорию страны. "Ховар" сообщает, что афганские военные переходили границу не одновременно, а группами по несколько десятков человек в разных местах границы. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию 20 тысяч военнослужащих для укрепления таджикско-афганской границы.

Как передает таджикское информационное агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-службу пограничных войск страны, в ночь на понедельник в Таджикистан через границу вошли 1037 афганских военнослужащих. По данным агентства, за день до этого, в воскресенье 4 июля, в Таджикистан бежали еще 94 афганских военных.

Хотя 14-месячный срок истекал 1 мая, в итоге полный вывод американских войск был отложен до 11 сентября. В конце прошлой недели последние иностранные военные покинули военную базу в Баграме, основной пункт международной операции в Афганистане.

И хотя на территории страны остается все меньше солдат НАТО, некоторое число американских военнослужащих там все-таки может остаться, чтобы защищать американское посольство и аэропорт, сообщил Рейтер со ссылкой на иностранный источник.

Ультиматум талибов

Но талибы настаивают на том, что в Афганистане не должно остаться ни одного иностранного военного. Так заявил в интервью Би-би-си представитель движения Сухаил Шахин. По его словам, это требование касается и персонала, который работает по контракту с министерством обороны США.

"Мы выступаем против иностранных военных, но не дипломатов, сотрудников неправительственных организаций. Работа НПО и посольств — это то, что нужно нашим людям, мы не будем представлять для них угрозу", — сказал представитель "Талибана".

По словам Сухаила Шахина, большинство уездов и городов оказывалось в руках талибов не в результате боев, а после переговоров — правительственные силы просто отказывались сражаться с ними.

"Талибы вступают в переговоры с бойцами правительственных сил и говорят им: "У вас не было еды уже три недели, у вас не хватает боеприпасов, никто не придет ни за вами, ни за вашими ранеными, ни за вашими трупами. А мы готовы вас отпустить, только сдайте нам оружие", — рассказал Би-би-си журналист Times Энтони Лойд, побывавший на рейде с отрядом спецназа афганской армии.