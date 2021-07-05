Остановить нелегальных мигрантов: Эстония отправляет в Литву полицейское подразделение ESTPOL5

По слова вам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере пограничной охраны Эгерта Беличева, 2 июля Литва объявила чрезвычайную ситуацию в связи с усилившейся незаконной миграцией из Беларуси. "Так как опасность незаконной миграции на литовско-белорусской границе в ближайшее время высока, то с одобрения министра внутренних дел Департамент полиции и погранохраны посылает Литве на помощь команду ESTPOL5", — сказал Беличев.

7 июня из Эстонии в Литву выедет команда из десяти человек, из которых пятеро изначально должны были отправиться на разрешение миграционного кризиса в Словению. Сейчас Департамент полиции и погранохраны направляет своих сотрудников в Литву на один месяц. Точные задачи ESTPOL5 выяснятся на месте, но Литве требуется помощь Эстонии, например, в осмотре местности дронами, в охране объектов и мониторинге ситуации.

„Оказание помощи Литве — это часть двухстороннего договора о сотрудничестве между Эстонией и Литвой. Мы поддерживаем Литву в разрешении кризиса и каждая такая операции дает нашим людям ценный опыт. Не менее важен и вклад в общее международное сотрудничество и если помощь потребуется Эстонии, то и у нас есть союзники, которые поддержат нас в сложной ситуации", — сказал Беличев. Хотя миграционнoе давление на Эстонию сейчас не является высоким, Департамент полиции и погранохраны определил в своих кризисных планах и проиграл на учениях процедуры, связанные с незаконной массовой миграцией.

„В июле и августе мы будем проводить дополнительные учения с разными сценариями на тему миграции", — добавил он.

Ранее Департамент полиции и погранохраны выполнял задания по пограничному контролю и охране границы в Греции, Румынии, Венгрии, Испании, Италии, Болгарии, Словении, а также в Латвии, Литве, Польше и Финляндии.