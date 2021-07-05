05.07.2021, 18:20
ФОТО | Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Тяжело пострадал водитель(6)
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В понедельник около 14 часов тяжелое ДТП произошло в селе Супси (Вильяндиский уезд).
Автомобиль Volvo 850 выехал в кювет и перевернулся. Один человек получил травмы.
По предварительным данным, водитель Volvo потерял управление машиной, отклонился на встречную полосу движения, выехал в кювет и перевернулся на крышу.
Позже полиция сообщила, что, по уточненным данным, у Volvo лопнула передняя левая покрышка, вследствие чего автомобиль потерял управляемость. Скорая помощь доставила 40-летнего водителя в больницу.
Пассажиры - 39-летний и 28-летний мужчины травм не получили.
Все находившиеся в машине использовали ремни безопасности, шины отвечали требованиям. Водитель был трезв и имел права соответствующей категории.