ЧП и криминал
05.07.2021, 18:20

ФОТО | Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Тяжело пострадал мужчина

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В понедельник около 14 часов тяжелое ДТП произошло в селе Супси (Вильяндиский уезд).

Автомобиль Volvo 850 выехал в кювет и перевернулся. Один человек получил травмы.

По предварительным данным, водитель Volvo потерял управление машиной, отклонился на встречную полосу движения, выехал в кювет и перевернулся на крышу.

В машине находились в момент аварии трое мужчин, один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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