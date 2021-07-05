05.07.2021, 18:20
ФОТО | Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Тяжело пострадал мужчина(2)
В понедельник около 14 часов тяжелое ДТП произошло в селе Супси (Вильяндиский уезд).
Автомобиль Volvo 850 выехал в кювет и перевернулся. Один человек получил травмы.
По предварительным данным, водитель Volvo потерял управление машиной, отклонился на встречную полосу движения, выехал в кювет и перевернулся на крышу.
В машине находились в момент аварии трое мужчин, один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП выясняются.