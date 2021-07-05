ФОТО | Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Тяжело пострадал мужчина

Автомобиль Volvo 850 выехал в кювет и перевернулся. Один человек получил травмы.

По предварительным данным, водитель Volvo потерял управление машиной, отклонился на встречную полосу движения, выехал в кювет и перевернулся на крышу.

В машине находились в момент аварии трое мужчин, один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.