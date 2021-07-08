08.07.2021, 11:45
Пропавшего в Нарве подростка нашли в Таллинне(7)
Foto: Anni Õnneleid
В понедельник полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летнего Руслана, который мог находиться, скорее всего, в Ида-Вирумаа или Харьюмаа.
Молодой человек покинул дом 1 июля и последний раз его видели в Нарве. Мобильного телефона у Руcлана с собой не было. Молодой человек и ранее уходил из дома подобным образом.
По имеющейся информации, молодой человек мог находиться в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве или в Таллинне, однако не исключалось, что он может быть и в другом месте.
В четверг пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андрей Якубович сообщил, что Руслан найден в Таллинне и с ним все в порядке. Полиция доставила молодого человека домой и передала родителям.