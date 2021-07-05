Двух врачей PERH подозревают в получении взятки

18 июня сотрудники Центральной криминальной полиции провели следственные действия в отношении двух врачей центра ортопедии Северо-Эстонской региональной больницы (Põhja-Eesti regionaalhaigla — PERH), которых подозревают в нарушении требований госпоставки и получении взятки, а одного из них — также в мошенничестве.

Подозреваемых допросили, были произведены обыски, в ходе которых собраны дополнительные улики. Обыски прошли и в официальных помещениях больницы. После проведения следственных действий врачей отпустили, для их задержания или ареста причин нет.

Расследование касается двух государственных тендеров, в ходе которых, как подозревает следствие, было сделано предпочтение конкретной фирме и были нарушены требования закона о госпоставке.

Эпизоды со взяткой не связаны с нарушением правил госпоставки. Подозрение в мошенничестве заключается в том, что больница и Больничная касса были введены в заблуждение.