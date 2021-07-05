На складе Департамента здоровья испортились и вакцины для новорожденных

Испорченной оказалась вакцина для новорожденных от туберкулёза, которую вводят в младенцам в родильных домах.

"Пообщавшись с родильными отделениями, мы выяснили, что определенный запас там есть, в небольшом количестве пригодная вакцина есть и у Департамента здоровья", — сообщила руководитель по коммуникациям департамента Имре Каас.

Представитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба подтвердила, что некоторый запас в самом деле есть. "Насколько его хватит — зависит о числа новорожденных в ближайшее время. Хотелось бы, чтобы вакцинация шла бесперебойно", — сказала Суба.

В Ида-Таллиннской больнице ситуация лучше, там были сделаны более солидные запасы.

Каас уточнила, что размер запасов зависит от больницы, но в общем и целом дефицит должен быть покрыт имеющимися запасами. "На сегодняшний день в Эстонии есть двухмесячный запас", — сказала она.

По данным Департамента здоровья, вакцины от туберкулеза в рамках экстренной поставки прибудет в Эстонию в течение этой или на следующей недели. Каас выразила надежду, что имеющихся запасов хватит до прибытия новой партии.

"Поэтому сейчас нет причины опасаться, что новорожденные останутся без прививки от туберкулеза", — сказала она.