05.07.2021, 16:30
Избили и засунули в багажник. Полиция расследует нападение на мужчину в Ласнамяэ(8)
Foto: Anni Õnneleid
В минувшую пятницу в столичном районе Ласнамяэ произошло нападение на 44-летнего мужчину, сообщила Пыхьяская префектура.
2 июля полиция получила сообщение, что в Ласнамяэ на Петербургском шоссе три человека (39-летний и 40-летний мужчины, а также 44-летняя женщина) избили 44-летнего мужчину, после чего его положили в багажник машины.
Правоохранители задержали троицу, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.