ФОТО | Цены на моторное топливо обновили рекорд восьмилетней давности. И это еще не предел!

Сегодня на заправке топливной фирмы Olerex на таллиннской улице Ахтри цена на бензин марки "95" составляет 1,469 евро, бензин марки "98" стоит 1,52 евро, а дизельное топливо — 1,229 евро за литр.

Таким образом побит рекорд восьмилетней давности, когда в апреле 2012 года литр бензина стоил в Эстонии 1,459 евро. Рекорд на дизельное топливо датируется январем прошлого года, когда литр стоил 1,449 евро.

На минувшей неделе цена дизельного топлива выросла на мировом рынке на 2%, а бензина — на целых 5%.

"Спрос на топливо превышает среднее значение июня за 5 лет. Предполагается, что в отдаленной перспективе спрос сохранится, поэтому, к сожалению, ждать снижения цен на топливо не стоит. Наоборот, прогнозируется, что цены будут бить в этом году новые рекорды", — сказал специалист компании Circle K Eesti Индрек Сасс.

По сравнению с другими странами Балтии цены на бензин в Эстонии самые высокие.

"Розничные цены на моторное топливо в Эстонии зависят от закупочной цены, государственного налогообложения и местной конкуренции. Так как в Эстонии акцизы самые высокие среди стран Балтии, то, понятное дело, и бензин здесь дороже", — пояснил Сасс.