Умер вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс. Ему было 24 года
Как отмечается в сообщении латвийского Delfi, голкипер присутствовал на празднованиях по случаю Дня независимости США, отмечавшегося 4 июля, вместе с еще рядом лиц из системы ”Коламбуса”.
В ходе мероприятий прогремел запланированный салют. Бракованный пиротехнический снаряд попал вратарю в область груди. Вследствие этого спортсмен скончался.
В мае 24-летний Кивлениекс играл за сборную Латвии на чемпионате мира в Риге.
Кивлениекс играл за сборную Латвии на двух чемпионатах мира. В 2018 году он был запасным вратарем и не сыграл ни в одном матче, а на ЧМ-2021 в Риге провел четыре игры. В среднем за матч он пропускал 2,18 шайбы и отразил 92,2% бросков. В самом первом матче Кивлениекс помог сборной Латвии одержать историческую победу над Канадой, которая затем дошла до финала и завоевала золотые медали.