Хоккей
05.07.2021, 15:42

Умер вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс. Ему было 24 года

 
Matiss Kivlenieks
Matiss Kivlenieks
Gints IVUSKANS / AFP
Вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс, принадлежавший клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" ушел из жизни в 24 года. Информацию о смерти голкипера порталу Delfi подтвердил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

Как отмечается в сообщении латвийского Delfi, голкипер присутствовал на празднованиях по случаю Дня независимости США, отмечавшегося 4 июля, вместе с еще рядом лиц из системы ”Коламбуса”.

В ходе мероприятий прогремел запланированный салют. Бракованный пиротехнический снаряд попал вратарю в область груди. Вследствие этого спортсмен скончался.

В мае 24-летний Кивлениекс играл за сборную Латвии на чемпионате мира в Риге.

Кивлениекс играл за сборную Латвии на двух чемпионатах мира. В 2018 году он был запасным вратарем и не сыграл ни в одном матче, а на ЧМ-2021 в Риге провел четыре игры. В среднем за матч он пропускал 2,18 шайбы и отразил 92,2% бросков. В самом первом матче Кивлениекс помог сборной Латвии одержать историческую победу над Канадой, которая затем дошла до финала и завоевала золотые медали.