Умер вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс. Ему было 24 года

Кивлениекс играл за сборную Латвии на двух чемпионатах мира. В 2018 году он был запасным вратарем и не сыграл ни в одном матче, а на ЧМ-2021 в Риге провел четыре игры. В среднем за матч он пропускал 2,18 шайбы и отразил 92,2% бросков. В самом первом матче Кивлениекс помог сборной Латвии одержать историческую победу над Канадой, которая затем дошла до финала и завоевала золотые медали.