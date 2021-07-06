Центр Solaris ушел в большие убытки. У конкурентов дела шли получше

Как говорится в экономическом отчете, центр Solaris завершил год с доходом от продаж в 6 373 693 евро и убытком в 6,8 млн евро. Компания Solaris Keskus AS сообщила, что окажет при необходимости центру финансовую поддержку для выполнения текущих обязательств.

Предприятие Ülemiste Center OÜ завершило 2020 год с доходом от продаж 11 408 тысяч евро и коммерческой прибылью 1 725 тысяч евро (в 2019 прибыль составляла 21 778 тысяч). Чистая прибыль за 2020 год составила 837 тысяч евро (в 2019 — 20 910 тысяч евро).

Торговый центр Rocca al Mare закончил год с доходом 16 320 924 евро и прибылью 11,3 млн. По сравнению с 2019 годом прибыль в 2020 году возросла на 14,5 процента. Основным фактором роста прибыли (на 1,5 млн) стала стабильность в стоимости недвижимости, говорится в годовом экономическом отчете.