Шокирующее преступление против детей в Выхма: женщина осознавала свои действия(2)
Как уже сообщалось, 1 марта в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви 37-летняя женщина нанесла ножевые ранения мальчикам 8 и 10 лет. Одному из пострадавших потребовалась операция.
Позже прокуратура сообщила, что женщине предъявлено подозрение в попытке убийства. В случае обвинительного приговора ее может ожидать длительное тюремное заключение.
К сегодняшнему дню полиция завершила расследование этого уголовного дела. "В ходе следствия была произведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определила, что подозреваемая осознавала характер своих действий и их противоправность", — сообщила пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус.
Прокуратура готовит материалы дела для отправки в суд.
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