Уже с четверга: Дни средневековья наполнят Старый город атмосферой ганзейского времени

Сердцем Дней средневековья станет рынок ремесленников на Ратушной площади. Как местные, так и зарубежные умельцы будут торговать одеждой и текстилем, коваными изделиями, также на месте можно будет приобрести украшения, игрушки, угощения и прочую продукцию. На концертной площадке выступят танцоры и музыканты.

На горке Нигулисте раскинется средневековая деревня — ремесленники, подмастерья и ученики продемонстрируют горожанам свое мастерство. Юные таллиннцы смогут посетить рыцарскую школу, а в субботу, 10 июля, с 12.00 до 16.00 пройдет первенство мастеров меча и шпаги — Ревельский турнир.

Награждение лучших мастеров состоится в пятницу, 9 июля, в 12.00, а вечером, в 18 часов, горожане приглашаются послушать любопытные рассказы о привидениях Старого города. В субботу состоится концерт ансамбля Rondellus (билеты в продаже на Fienta.com).

Насыщенная концертами, представлениями и прочими мероприятиями программа Дней средневековья продлится до воскресенья, 11 июля. Средневековый рынок на Ратушной площади и деревня на горке Нигулисте ждут посетителей в четверг, пятницу и субботу с 10.00 до 18.00 и воскресенье 10.00-17.00.

Главный организатор Дней средневековья — Союз народного искусства и рукоделия, за культурную программу отвечают Дом Хопнера и MTÜ Ajad ja Tavad.

Дополнительная информация — на страничке Дней средневековья.