Гражданин Литвы хочет судиться с Горбачевым в гражданском порядке

Гражданский иск планируется подать в литовский суд осенью этого года, сообщает ruDelfi.lt со ссылкой на BNS. "Горбачев не фигурирует в уголовном деле (по которому уже объявлен приговор), в его отношении ведомства не осуществляли никаких действий преследования, его роль и ответственность не оценены", — сказал Повилайтис. Он считает, что в уголовном деле о событиях 13 января, по которому уже объявлен приговор 67 лицам, остались без оценки роль и ответственность советского президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами Горбачева, поэтому Повилайтис планирует поднять вопрос ответственности в порядке гражданского процесса.

"Лица более низкого ранга привлечены к ответственности, а в адрес верховного главнокомандующего — никаких обвинений, это какое-то недоразумение", — добавил сын погибшего. Повилайтис не назвал сумму иска, он считает, что это не существенно, это теоретическая часть процесса. Кроме того, он сомневается в том, что ущерб удастся взыскать. В рамках уголовного дела о событиях 13 января, по которому уже объявлен обвинительный приговор, Повилайтису и его матери присуждено с осужденных возмещение морального ущерба. Солидарно с осужденных пострадавшему Робертасу Повилайтису присуждены 50 000 евро, Оне Повилайтене — 75 000 евро морального ущерба, Литовскому государству — 10,8 млн. евро материального ущерба. 27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд (ВОС) вынес приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67-и гражданам России, Беларуси и Украины, они получили от четырех до 14-и лет лишения свободы. Отец троих детей, Аполинарас Юозас Повилайтис, был застрелен в ночь 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни. Он умер в возрасте 53 лет. На тот момент истцу Повилайтису было 14 лет, в семье, кроме него, росли еще два ребенка. При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, больше тысячи мирных жителей пострадали. Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.