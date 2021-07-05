Исследование: на рынках труда ожидается подъем, работодатели планируют нанимать больше людей

В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup было опрошено 45 000 работодателей в 43 странах мира. Цель опроса — выяснить, каковы ожидания рынка труда и планы найма на третий квартал. С конца 2020 года оптимизм предпринимателей вырос.

По сравнению с тем же кварталом прошлого года более оптимистичны стали работодатели в 42 странах из 43. По сравнению с прошлым кварталом оптимизм в отношении найма вырос в 31 стране. Во многих европейских странах, например, в Германии, считают, что вскоре на рынке труда в части найма будет достигнут уровень активности, предшествовавший COVID-19, но, в отличие от США, секторы туризма, гостиничного бизнеса и питания по-прежнему осторожны, а рабочие места создаются на производстве и в здравоохранении, в сферах финансового посредничества, строительства и торговли.

”Глядя на цифры, мы видим рост оптимизма у предпринимателей, но на самом деле на рынках труда по-прежнему часто встречаются осторожность и неразбериха, — сказал исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Неуверенность в завтрашнем дне в основном наблюдается в тех секторах, которые оказались более уязвимы перед кризисом. Вместе с тем, например, в технологической и производственной сферах деятельности наблюдается серьезная нехватка кандидатов, а рост заработных плат продолжается, как будто никакого кризиса не было. Потерявшим работу людям важно быстро адаптироваться и переобучаться с оглядкой на личные предпочтения и опыт, поскольку вакансий на рынке труда много”.