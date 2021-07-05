Исследование: на рынках труда ожидается подъем, работодатели планируют нанимать больше людей
В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup было опрошено 45 000 работодателей в 43 странах мира. Цель опроса — выяснить, каковы ожидания рынка труда и планы найма на третий квартал. С конца 2020 года оптимизм предпринимателей вырос.
По сравнению с тем же кварталом прошлого года более оптимистичны стали работодатели в 42 странах из 43. По сравнению с прошлым кварталом оптимизм в отношении найма вырос в 31 стране. Во многих европейских странах, например, в Германии, считают, что вскоре на рынке труда в части найма будет достигнут уровень активности, предшествовавший COVID-19, но, в отличие от США, секторы туризма, гостиничного бизнеса и питания по-прежнему осторожны, а рабочие места создаются на производстве и в здравоохранении, в сферах финансового посредничества, строительства и торговли.
”Глядя на цифры, мы видим рост оптимизма у предпринимателей, но на самом деле на рынках труда по-прежнему часто встречаются осторожность и неразбериха, — сказал исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Неуверенность в завтрашнем дне в основном наблюдается в тех секторах, которые оказались более уязвимы перед кризисом. Вместе с тем, например, в технологической и производственной сферах деятельности наблюдается серьезная нехватка кандидатов, а рост заработных плат продолжается, как будто никакого кризиса не было. Потерявшим работу людям важно быстро адаптироваться и переобучаться с оглядкой на личные предпочтения и опыт, поскольку вакансий на рынке труда много”.
В настоящее время наибольшим оптимизмом отличаются рынки труда в США, на Тайване и в Австралии. Из рынков труда, наиболее привлекательных для жителей Эстонии, самыми оптимистичными сегодня являются Германия, Норвегия и Швеция, где до 11% работодателей планируют в следующем квартале нанимать больше людей, а в Финляндии такие же планы строят 6% работодателей. В отличие от предыдущих кварталов, отрицательных планов в отношении найма сейчас нет ни в одной стране мира. Хотя британские предприниматели долгое время были пессимистичны, 8% из них планируют создать в текущем квартале новые рабочие места, а в целом оптимизм в отношении найма в Великобритании является самым высоким за последние пять лет.
ManpowerGroup Employment Outlook Survey — это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. ManpowerGroup — международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 16 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.