05.07.2021, 14:11
В Таллинне вакцинировавшимся выдали инфолистки на литовском языке(26)
Foto: Rauno Volmar
В воскресенье в Центре вакцинации на Сыле людям, которых вакцинировали препаратом Janssen, выдали информационные листки на литовском языке.
Один из вакцинированных рассказал Delfi, что написанное осталось для него тайной, поскольку литовский язык он совсем не знает.
После вакцинации людям выдают инфолисток, содержащую информацию о прививке, возможных побочных эффектах и том, что делать в случае их возникновения.