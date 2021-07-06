ПОДКАСТ | Комментатор ETV+ назвал вероятного победителя Евро и причину огромного количества травм на турнире(3)
"Футболистам топ-чемпионатов на этом турнире тяжело. Например, Гюндоган из "Ман Сити" приехал в качестве лидера и главной надежды — не показал ничего. Де Брюйне — был хорош только эпизодами, его сумели нейтрализовать. Лукаку, да, играл неплохо, но от него ожидали большего. Может, это из-за коронавирусного сезона. Футболисты — лидеры топ-клубов, — сыграли не очень убедительно на Евро-2020", — заверил главред RusDelfi Андрей Шумаков.
"Я соглашусь, атакующие игроки устали. Предсезонной подготовки вообще не было. Чемпионаты доигрывали в июне, потом сразу Еврокубки. Через пару недель начался уже новый сезон. Впервые за неделю играли 3 матча за сборную, а не по 2, как обычно. Мы видим, что у многих мышечные травмы, так как футболисты под сумасшедшей нагрузкой. Например, Спинаццола. Железный игрок, успевал везде, постоянно бегал. В итоге он сломался на ровном месте и в этом году уже не сыграет. Может, именно поэтому итальянец Роберто Манчини выпустил второй состав в последнем матче группового этапа. Тренер сборной Бельгии этого не сделал против финнов. Может, это повлияло на исход матча Бельгия — Италия", — считает эксперт Алексей Маргиев.
Во вторник, 6 июля, пройдет первый полуфинал Евро. Сыграют сборные Италии и Испании. В среду, 7 июля, встретятся национальные команды Англии и Дании. Все матчи пройдут в Лондоне.
Италия — Испания, 6 июля в 22:00
"Многие критиковали главного тренера итальянцев за постоянную ротацию и отсутствие основного состава при подготовке к турниру. Он вызывал около 50 человек, даже игроков не из топ-клубов. В первых матчах были игроки из "Сассуоло". Ближе к важным матчам давал время уже более опытным и загруженным футболистам. Мне кажется, итальянцы за счет относительной свежести своих лидеров сборную Бельгии и обыграли.
Испания команда неплохая, но все-таки сырая. Понятно, такие матчи часто решаются из-за одного момента, везения. Не будь агрессивного подката от шведа в матче с украинцами, такого результата бы не было. Однако Италия фаворит в матче с Испанией. В начале чемпионата на Италию никто не ставил, она была 4-5 по расчетам. Но мне кажется, итальянцы сейчас главные претенденты на победу на Евро-2020", — сказал Маргиев.
"Если Испания дотянет до серии пенальти, то у испанцев больше шансов. Вратарь Унаи запугал швейцарцев, они били то в него, то мимо", — вспомнил Шумаков матч 1/4 финала Швейцария — Испания, когда испанцы победили по пенальти 1-3.
Англия — Дания, 7 июля в 22:00
"Англия играет дома. Я бы не рискнул поставить на Данию. Конечно, хочется болеть за футбол, а не за антифутбол, в который играют англичане. Но он дает результат, хоть и все матчи были очень-очень осторожные. Я не думаю, что сборная Дании пройдет. Англия снова не пропустит", — добавил Шумаков.
"Фаворитом являются англичане, но я допускаю, что Дания пройдет в финал. Я бы не поставил на это квартиру, но вероятность есть. В прошлом матче датчане повели 2:0 и в сложных погодных условиях они не могли сыграть два тайма на высоких скоростях. Они смогли удержать свой счет и довести игру до финального свистка. В целом они достаточно комфортно вышли в полуфинал. На Уэмбли им будет легче", — подчеркнул Маргиев.