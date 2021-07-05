ФОТО | Невероятно, но факт. В Эстонии создали беспилотный автобус с водородным двигателем

Данный автобус успешно преодолел первые тестовые километры в начале июня и получил от Департамента транспорта разрешение на использование на общественных дорогах страны. Движение происходит посредством низкотемпературного водородного элемента, который производит электричество прямо в автобусе.

Водородный автобус вмещает до шести пассажиров и предназначен прежде всего для улучшения транспортного сообщения т.н. последней мили. Как и другие автомобили Auve Tech, автобус может передвигаться как по общественным дорогам, так и по полузакрытым территориям. Его движение можно отслеживать и при необходимости корректировать дистанционно.

Президент Керсти Кальюлайд отметила, что это уникальная разработка и еще никто в мире не соединял эти две параллельные инновации — беспилотное управление и водородное топливо — в области транспорта.

По словам председателя совета Auve Tech Таави Рыйваса, сегодня маленькая Эстония показывает всему миру, что мы можем быть первыми. ”Мы представляем автомобиль, который ездит самостоятельно и не загрязняет воздух, не требует парковочного места на самом ценном участке города и может все время находиться в пути, например, встречая вас с автобуса или безопасно доставляя вашего ребенка домой. Звучит невероятно, но все это возможно уже сейчас”, — отметил он.