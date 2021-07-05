Банкротный управляющий переводил на свой личный счет сотни тысяч евро из средств компаний-банкротов

”Транзакции показывают, что Вели Краави незаконно присваивал деньги компаний-банкротов сразу же после осуществления перевода со счета обанкротившейся компании”, — говорится в отчете присяжного адвоката Индрека Наура, который также занимается делами о банкротстве.

В отчете перечислены в общей сложности девять банкротных производств, из которых Краави изымал деньги — в общей сложности более 600 000 евро. Самую крупную сумму в размере 438 529 евро Краави перечислил на счет своей конторы из средств обанкротившейся компании Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ.