05.07.2021, 12:37
Банкротный управляющий переводил на свой личный счет сотни тысяч евро из средств компаний-банкротов
Foto: Irina Mägi
Банкротный управляющий Вели Краави перевел сотни тысяч евро из вверенного ему банкротного имущества на счет своей частной компании, откуда направлял эти средства на личный счет или же снимал наличными, а также, предположительно, выплачивал из них кредиты, сообщает Äripäev.
”Транзакции показывают, что Вели Краави незаконно присваивал деньги компаний-банкротов сразу же после осуществления перевода со счета обанкротившейся компании”, — говорится в отчете присяжного адвоката Индрека Наура, который также занимается делами о банкротстве.
В отчете перечислены в общей сложности девять банкротных производств, из которых Краави изымал деньги — в общей сложности более 600 000 евро. Самую крупную сумму в размере 438 529 евро Краави перечислил на счет своей конторы из средств обанкротившейся компании Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ.