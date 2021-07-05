ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Привившиеся вакциной AstraZeneca могут не получить паспорт вакцинации от COVID-19?

Паспорта вакцинации должны облегчить путешествия, а владельцам паспортов вакцинации в некоторых местах не придется соблюдать карантин и сдавать тесты на коронавирус.

Однако с новой системой появились и свои проблемы. Например, поступила информация, что привившиеся вакциной Vaxzevria от AstraZeneca могут не получить сертификат о вакцинации.

Почему же такое исключение? Вакцина AstraZeneca производится также и в Индии, и произведенные там дозы не отвечают требования Евросоюза, пишет американское издание Washington Post.

Возникает вопрос — где были произведены те дозы вакцины AstraZeneca, которыми прививали жителей Эстонии? Департамент здоровья заверил Delfi, что Эстония заказала дозы вакцины из Европы. Точную страну-производителя Министерство социальных дел называть отказывается.

Согласно данным департамента, в Эстонии две дозы вакцины AstraZeneca получили 113 751 человек. В более длительной перспективе применение этой вакцины в Эстонии продолжать не будут.

Таким образом, эстоноземельцев проблемы с COVID-паспортами и AstraZeneca не касаются. Однако эта проблема реальна для жителей более бедных стран, которых вакцинировали произведенными в Индии дозами, и теперь они не могут свободно передвигаться по ЕС.