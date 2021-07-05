Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободы прессы"

Президент России Владимир Путин и белорусский правитель Александр Лукашенко вошли в новый список "врагов свободы прессы", подготовленный международной неправительственной организацией "Репортеры без границ" (RSF). В перечень также впервые включен премьер-министр одной из стран Евросоюза, это глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Всего в реестре, обнародованном в понедельник, 5 июля, числятся 37 глав государств и правительств, которые, по мнению составителей, оказывают наиболее жесткое давление на журналистов в своих странах.

"Новые фигуранты появились во всех регионах мира. Их методы репрессий различны, но служат одной цели — любой ценой предотвратить критичное освещение событий", — заявил в связи с опубликованием нового перечня глава отделения "Репортеров без границ в Германии" Кристиан Мир (Christian Mihr). "От этого страдают журналисты, которые, тем не менее, мужественно продолжают расследования, но также и население, которое таким образом лишается доступа к независимой информации, столь важной, особенно в период глобальной пандемии", — указал Мир.

"Пугает и то, что виновные часто остаются безнаказанными, несмотря на совершение жестоких преступлений", — добавил он.

RSF: Как минимум 37 репортеров убиты при президенте Путине

Как напоминает RSF, говоря о ситуации в Восточной Европе, Путин и Лукашенко попадали в предыдущие редакции перечня на протяжении около 20 лет. С момента вступления Владимира Путина в должность президента РФ, "по меньшей мере 37 репортеров были убиты за свою работу, и почти ни одно из этих преступлений не было раскрыто", отмечают авторы списка.

Ситуация для независимых сотрудников СМИ в РФ в этом году значительно ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и за несколько месяцев до выборов в российскую Госдуму 19 сентября. Они подвергаются риску быть произвольно объявленными "иностранными агентами", пишет RSF.