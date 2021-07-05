Из-за большого потока мигрантов МВД Литвы обратилось к мэриям, рассматривается привлечение армии

"Хочу сказать, что есть обращение ко всем самоуправлениям Литвы, к 7 июля мы попроси предоставить всю информацию о возможностях принять нелегальных мигрантов и предоставить финансовые или прочие потребности", — заявила Билотайте в воскресенье вечером на пресс-конференции в Варенском районе.

"Здесь вопрос не только в помещениях, но и в обеспечении логистики, питания, гигиены", — добавила министр.

По ее словам, для обеспечения безопасности населения будут привлечены все ведомства МДВ, рассматривается привлечение военных-добровольцев.

"Хочу заверить, что со стороны МВД будет обеспечена всесторонняя охрана, с привлечением всех наших ведомств — прежде всего, полиции, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности, попросим помощи у Союза стрелков", — сказала министр. "Мы также рассматриваем привлечение военных-добровольцев, чтобы они помогли нам контролировать ситуацию, чтобы люди, рядом с которыми расселяют нелегальных мигрантов, чувствовали себя в безопасности", — отметила Билотайте.

По ее словам, принимаются решения о дополнительной инфраструктуре для приема мигрантов — к 28 июля будут построены модульные домики, в Друскининкайском самоуправлении начнут строить ангары.

Кроме того, Билотайте утверждает, что распорядились о строительстве палаточного городка, в котором мигрантам будет выделено около 1000 мест.

За выходные дни было сообщено о почти 280 задержанных нелегальных мигрантах, которые прибыли в Литву. В субботу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила о задержании 116 таких мигрантов, а в воскресенье — еще о 160. Основная часть мигрантов пересекает границу в Друскининкском самоуправлении.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис ранее в воскресенье сообщил BNS, что мигрантов с Друскнинкайской заставы доставляют в приграничные самоуправления, где этим лицам предоставлены помещения.