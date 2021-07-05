Барометр занятости: восстанавливается ли рынок труда Эстонии?

Существует также общая нехватка квалифицированных рабочих, например, сварщиков. ”Сегодня мы снова говорим об очень большой нехватке рабочей силы в Эстонии в определенных областях. Осенью прошлого года, когда безработица снова начала расти, мы призвали работодателей связываться с нами, ведь именно в то время было много квалифицированной и мотивированной рабочей силы, сегодня многие работодатели уже опоздали, но не безнадежно — свяжитесь с местным представительством Кассы по безработице и мы вместе найдем решение ”, — говорит Лаас.

В медицинских учреждениях ощущалась большая нехватка специалистов по уходу. ”Это также было очень убедительно продемонстрировано нам к концу прошлого года, когда показатели распространения коронавируса стали критическими, и в домах по уходу заразились как сотрудники, так и жители — тогда было трудно найти работников, и эта проблема все еще актуальна и сегодня”, — объясняет Лаас.

Как показало и прошлогоднее исследование, на рынке труда по-прежнему ощущается большая нехватка аудиологов, логопедов и разработчиков программного обеспечения. Лаас поясняет, что в Эстонии есть люди с опытом работы в сфере ИТ, но большая часть из них — это специалисты среднего звена, к сожалению, есть мало специалистов высшего уровня и тех, кто выполнял бы несколько более легкую работу в сфере ИТ.

Представитель Кассы по безработице Ливия Лаас отмечает, что, хотя в свете кризиса было много разговоров о безработице, становится все более очевидным, что вернулась докризисная проблема, а именно нехватка рабочей силы.

Весенний прогноз спроса на рабочую силу в этом году готов, и по сравнению с осенью 2020 года революционных изменений не произошло, но на посткризисном рынке труда заметны некоторые интересные детали.

Прогноз составляется консультантами по работе с работодателями уездных отделений Кассы по безработице, также привлекаются эксперты извне. Например, уездные центры развития, профессиональные и высшие учебные заведения, работодатели, а также порталы по трудоустройству.

Барометр занятости составляется ежегодно в апреле и октябре, а результаты становятся доступны через несколько месяцев.

По словам Лаас, положительной новостью с точки зрения работников является то, что оценка рынка труда в этом году не показала большого излишка рабочей силы. ”Например, барометр, проведенный осенью прошлого года, показал, что в то время сильно пострадали туристический сектор и сектор организации путешествий, представителей этих профессий было очень много. К счастью, в этом году у нас нет такого профицита”, — говорит Лаас.

Однако в некоторых секторах труднее найти работу, потому что там небольшой излишек рабочей силы, и это в основном административные должности, которые постепенно замещаются технологиями. ”Например, специалисты по вводу данных, бухгалтеры и секретари — большую часть работы уже сейчас выполняет компьютер. Это означает, что нам больше не нужно столько рабочей силы”, — добавляет она.

Транспорт — серьезная проблема в сельской местности

Неудивительно, что работодателям труднее найти сотрудника в местности с плохим транспортным сообщением. Особенно сильно страдают небольшие сельские районы, поскольку в некоторых случаях люди не имеют собственного транспорта, а общественный транспорт ходит не так часто.

Ярким примером являются дома по уходу, которые сейчас страдают от острой нехватки рабочей силы. Если дом по уходу расположен далеко от центра, то часто бывает очень сложно добраться до работы. Особенно в случае ночной смены, когда автобусы уже не ходят.

”Однако все больше и больше работодателей начали искать пути решения проблемы. Одно из решений — это, например, автобусы для сотрудников, которые доставляют людей на работу и с работы. К сожалению, не все работодатели могут предложить такую ​​услугу, что затрудняет поиск людей”, — говорит Лаас.

Перевернул ли кризис во время короны рынок труда с ног на голову?

Многим могло показаться, что кризис во время короны, начавшийся в прошлом году, полностью изменил рынок труда. По словам Лаас, огромной неразберихи все же не видно, как исходя из показателей барометра, так и с точки зрения работодателей.

”Конечно, количество рабочих мест уменьшилось, и работодатели пострадали, но точно не было таких резких потрясений, как в 2008 году, во время предыдущего кризиса. Хотя в настоящее время у нас на 20 000 безработных больше, чем в прошлом году, но в последние несколько месяцев это число снова начало уменьшаться, и рынок труда постепенно восстанавливается”, — объясняет Лаас.

Каких профессий слишком много на рынке труда, а какие в дефиците, можно посмотреть ЗДЕСЬ.