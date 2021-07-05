За сутки в Эстонии выявлено 19 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 15 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 12 в Таллинне.

На Сааремаа и в Ида-Вирумаа прибавилось по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В двух случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 29,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1%.

За сутки в больницах открыли две новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 20 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 61 год, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 13 человек (65%).

За сутки ввели 5 531 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 567 332 людям, курс вакцинации завершен у 463 069 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 51,9%.

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