Число предложений о работе продолжает быстро расти. Какие работники требуются?

В июне самый быстрый рост спроса на рабочую силу наблюдался в сферах маркетинга, механики и техники, где работодатели опубликовали соответственно на 87% и 70% больше предложений о работе, чем за этот же период два года назад.

Кроме того, по сравнению с тем же периодом 2019 года значительно возрос спрос на рабочую силу в сферах общественного питания (+60%), финансов и банковского дела (+59%), строительства и недвижимости (+56%), промышленности и производства (+44%).

Радует также то, что число предлагаемых вакансий наконец превысило уровень 2019 года и в секторе туризма (в т. ч. в гостиничном бизнесе), увеличившись по сравнению с 2019 годом на 45%. Из-за низкой сравнительной базы количество предложений работы в секторе туризма, опубликованных в июне нынешнего года, в три раза превысило количество предложений в этот же период прошлого года.

По группам должностей больше всего спрос вырос на специалистов и квалифицированных рабочих, которых сложнее всего найти и на эстонском рынке труда.

”Возможности выбора у соискателей работы из месяца в месяц улучшались, и, хотя конкуренция за вакансию по сравнению с прошлым годом снизилась, она по-прежнему превышает уровень 2019 года, поскольку людей, активно ищущих работу, на рынке труда больше”, — прокомментировал ситуацию на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что самая большая конкуренция по-прежнему наблюдается на должности в сферах обслуживания и торговли, а также на места подсобных рабочих, где бывают конкурсы с участием более полутысячи кандидатов.

Аувяэрт также отметил, что во многих сферах количество предложений работы росло очень быстро именно в последние месяцы, это означает, что конкурирующие работодатели в этих секторах одновременно ищут людей с похожими навыками и знаниями, что осложняет подбор работников.