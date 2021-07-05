Заявление EKRE на конгрессе: выборы президента в Эстонии не демократические, нужны прямые выборы

"Действующая в Эстонии система выборов президента — не демократическая. По сути это не выборы президента, а назначение президента по договоренности в кулуарах партий, результат которого оформляется через показное голосование", — указано в заявлении партии.

"Занявшее должность подобным путем лицо не является политически независимым, и у народа не возникает к нему доверия. Именно процедура выборы виновата в том, что два последних президента Эстонии не выполняли свою роль объединяющего народ человека и морального авторитета", — считает EKRE.

Консерваторы заявили, что "симуляция демократии" оскорбляет чувство собственного достоинства граждан и является признаком того, насколько мало государство доверяет тому, кто имеет власть в стране — своему народу.

EKRE считает, что в Конституцию Эстонии нужно внести изменение, которое даст право народу напрямую выбирать президента. В качестве аргументов приводят то, что прямые выборы президента есть более чем в половине стран Евросоюза, в том числе и в соседних Латвии и Финляндии.

В качестве кандидата в президенты EKRE утвердила Хенна Пыллуааса. Он обещает, что первым делом на посту президента как раз представит Рийгикогу законопроект об изменении процедуры президентских выборов.