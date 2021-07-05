Государство призывает отказаться от выхода из второй пенсионной ступени. Времени осталось совсем мало

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) напоминает, что сохранение пенсионных накоплений поможет улучшить качество жизни в преклонном возрасте.

"Призываю всех, кто сомневается, воспользоваться возможностью продолжить накопления, чтобы в старости гарантировать себе более высокую пенсию, так как вторая ступень предлагает различные варианты для этого", — утверждает министр.

Все те, кто подал заявление о выходе из второй пенсионной ступени в первом квартале этого года, еще могут отозвать заявление до конца июля.

При выходе из второй пенсионной ступени снова продолжить в ней накопления можно будет лишь спустя десять лет, то есть начиная с сентября 2031 года. Кроме того, при выводе средств из ступени нужно заплатить 20% налога.

При этом возможность выхода из второй пенсионной ступени никуда не исчезнет — при необходимости всегда можно подать новое ходатайство, а выплаты производятся три раза в год.