На Кипре бушует лесной пожар. Власти называют его самым страшным в истории страны

Об отправке пожарных самолетов, людей и техники сообщили Греция, Италия и Израиль. Британские военные, размещенные на острове, принимали активное участие в тушении огня.

По информации МВД Кипра, в районе пожара обнаружены тела четверых погибших. По всей видимости, это египетские сельхозрабочие, которые числились пропавшими без вести с субботы после обнаружения их сгоревшего автомобиля.

Пожар вспыхнул вблизи деревни Аракапас в районе Лимасола около полудня в субботу и к воскресенью распространился на соседние общины: Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини и Сикопетрас. "Он пронесся, как вихрь, и уничтожил все", — рассказал лидер общины в деревне Аракапас Вассос Василиу.

Пожарные службы пытались предотвратить распространение пожара через гористую местность и через лес Махерас.

Пламя, сопровождаемое сильными ветрами, распространилось в районах к северо-востоку от Лимасола: жители нескольких деревень были эвакуированы, повреждены десятки домов, часть из них сгорела полностью.

"Непередаваемое ощущение"

"Это самый серьезный и страшный пожар за последние несколько десятков лет, — рассказала Русской службе Би-би-си сотрудница кипрских спасательных служб Юлия Мирошникова. — У нас пожары начинаются каждое лето, но такого масштаба, чтобы горели населённые пункты, ещё не было".

"Этой ночью самое страшное началось, когда село солнце, потому что после заката воздушная техника, вертолеты не могут летать по причинам безопасности. Остаются только наземные силы, которые при таком масштабе возгорания не в силах совладать со стихией, — говорит Мирошникова. — Ночью был порывистый ветер, который моментально разносил пламя, и за секунду ситуация могла меняться кардинально.