На Кипре бушует лесной пожар. Власти называют его самым страшным в истории страны(2)
Об отправке пожарных самолетов, людей и техники сообщили Греция, Италия и Израиль. Британские военные, размещенные на острове, принимали активное участие в тушении огня.
По информации МВД Кипра, в районе пожара обнаружены тела четверых погибших. По всей видимости, это египетские сельхозрабочие, которые числились пропавшими без вести с субботы после обнаружения их сгоревшего автомобиля.
Пожар вспыхнул вблизи деревни Аракапас в районе Лимасола около полудня в субботу и к воскресенью распространился на соседние общины: Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини и Сикопетрас. "Он пронесся, как вихрь, и уничтожил все", — рассказал лидер общины в деревне Аракапас Вассос Василиу.
Пожарные службы пытались предотвратить распространение пожара через гористую местность и через лес Махерас.
Пламя, сопровождаемое сильными ветрами, распространилось в районах к северо-востоку от Лимасола: жители нескольких деревень были эвакуированы, повреждены десятки домов, часть из них сгорела полностью.
"Непередаваемое ощущение"
"Это самый серьезный и страшный пожар за последние несколько десятков лет, — рассказала Русской службе Би-би-си сотрудница кипрских спасательных служб Юлия Мирошникова. — У нас пожары начинаются каждое лето, но такого масштаба, чтобы горели населённые пункты, ещё не было".
"Этой ночью самое страшное началось, когда село солнце, потому что после заката воздушная техника, вертолеты не могут летать по причинам безопасности. Остаются только наземные силы, которые при таком масштабе возгорания не в силах совладать со стихией, — говорит Мирошникова. — Ночью был порывистый ветер, который моментально разносил пламя, и за секунду ситуация могла меняться кардинально.
"Это непередаваемое ощущение, когда ты бежишь по темной деревне и единственный свет — это зарево от пожара в 50 метрах. Стучишь в двери в поисках людей и понимаешь, что у тебя есть минут пять-десять, потому что после этого здесь будет огонь, от него уже стоит гул, как от самолета. Вчера безумное количество волонтеров бесконечно приезжали к центрам координации, передавали воду, еду и напитки. Это очень приятно".
К середине дня в воскресенье пожар удалось частично потушить, передает газета Cyprus Mail. Как сообщает правительство страны, возгорание удалось локализовать благодаря "эффективному сбросу воды греческими и израильскими самолетами". Несколько вертолетов и самолетов боролись с пожарами с воздуха при поддержке британских военных, размещенных на базе Акротири невдалеке от Лимасола.
В результате пожара выгорело более 55 квадратных километров леса, на месте работают около 70 пожарных машин.
Последнюю неделю на Кипре стоит чрезвычайно жаркая погода: в некоторых районах температура воздуха приближается к отметке в 40 градусов. Однако власти подозревают, что в пожаре повинен человеческий фактор.
Власти сообщили о задержании 67-летнего фермера, которого подозревают в поджоге. Местный житель сообщил полиции, что видел человека, уезжавшего прочь от деревни Аракапас примерно в то же время, когда там разгорелось пламя. Подозреваемый эти обвинения отрицает.
"Мы говорим о трагедии, какой не было прежде"
Жительница Лимасола Юлия рассказала Русской службе Би-би-си, что в самом городе сейчас обстановка спокойная, сильные пожары происходят в горах.
"По русскоязычному радио просят избегать поездок в горы, предупреждают о закрытиях дорог — рассказала она. — В самом Лимасоле стоит жара, но для этого времени года это нормально".
Президент страны Никос Анастасиадис назвал пожар беспрецедентным и катастрофическим.
"Мы говорим о трагедии, какой не было прежде, за исключением периода вторжения [турецких войск] в 1974 году, — сказал глава государства во время посещения координационного центра по борьбе с пожаром. — Подтверждается, что это один из самых разрушительных пожаров и, к сожалению, с человеческими жертвами".
Кипрские власти обратились за международной помощью после того, как лесной пожар заметно усилился.
Израиль направил на Кипр пожарную авиацию и средства пожаротушения. Греция и Италия также отправили на помощь пожарные самолеты.
Никос Анастасиадис поблагодарил страны за помощь и заявил, что главный приоритет — сохранить жизни.
"[Высокая] температура, сильный ветер — самая большая опасность для нас, особенно когда дело касается человеческого фактора", — отметил Анастасиадис.
Он также пообещал оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. На вопрос журналиста о привлечении виновных к ответственности президент ответил, что произведены первые аресты.
"Я призываю всех нас проявлять бдительность в отношении тех, кто бессознательно, намеренно или по небрежности может вызвать такие катастрофы", — добавил Анастасиадис.
"Это самый страшный лесной пожар в истории Кипра", — рассказал телеканалу Omega TV глава департамента лесного хозяйства Хараламбос Александру.
Еврокомиссия заявила, что задействует спутник Copernicus для отслеживания распространения пламени и оценки состояния пострадавших районов.