Moёt & Chandon приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона

Как уточняется в письме, прекращение поставок шампанского связано с поправками в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации ранее на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал этот законопроект 2 июля, пишет BBC.

Одобренный президентом законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, документ исключает понятие "шампанское" и разрешает использовать его только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. "И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", — добавили в Moёt.

Как следует из письма, изменения в законодательстве потребуют от компании пересертификации шампанских вин, чтобы изменить категорию и маркировку продукции на "игристое вино".

В компании уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

Однако в воскресенье агентство Bloomberg распространило сообщение, в котором со ссылкой на компанию Moet Hennessy сообщается, что на отправляемых в Россию бутылках шампанского будет упоминаться "игристое вино". Это делается для соблюдения российского законодательства.

По данным агентства, ситуация приведет к "очень временной приостановке поставок", и они возобновятся, когда это станет возможным. О каких-либо сроках в сообщении агентства речь не идет.

Много ли в России пьют шампанского?

Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon и Veuve Сlicquot производится французским винодельческим домом Moët & Chandon, входящим в конгломерат LVMH.