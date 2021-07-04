Moёt & Chandon приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона
Как уточняется в письме, прекращение поставок шампанского связано с поправками в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации ранее на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал этот законопроект 2 июля, пишет BBC.
Одобренный президентом законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, документ исключает понятие "шампанское" и разрешает использовать его только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. "И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", — добавили в Moёt.
Как следует из письма, изменения в законодательстве потребуют от компании пересертификации шампанских вин, чтобы изменить категорию и маркировку продукции на "игристое вино".
В компании уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".
Однако в воскресенье агентство Bloomberg распространило сообщение, в котором со ссылкой на компанию Moet Hennessy сообщается, что на отправляемых в Россию бутылках шампанского будет упоминаться "игристое вино". Это делается для соблюдения российского законодательства.
По данным агентства, ситуация приведет к "очень временной приостановке поставок", и они возобновятся, когда это станет возможным. О каких-либо сроках в сообщении агентства речь не идет.
Много ли в России пьют шампанского?
Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon и Veuve Сlicquot производится французским винодельческим домом Moët & Chandon, входящим в конгломерат LVMH.
Как уточняют "Ведомости", всего в Россию ввозится около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции. Об этом говорит изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Доля LVMH в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Его потребляет не более 1 млн человек.
Дробиз насчитывает ежегодные поставки компании в Россию на уровне 600-800 тысяч литров на сумму до 20 млн долларов. Он полагает, что это узкий сегмент премиальной продукции, и ее может заменить игристое вино из Испании и Италии (просекко и кава). По его данным, в основном россияне пьют отечественное игристое — на импорт приходится лишь 27%.