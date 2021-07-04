За попытку ввоза в Эстонию 1,7 млн контрабандных сигарет гражданин Латвии получил условный срок

Инцидент произошел вечером 24 апреля 2020 года, когда сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента обнаружили в въезжавшем в Эстонию через погранпункт Икла грузовике Scania с прицепом крупную партию контрабандных сигарет.

В ходе проверки в 168 коробках было обнаружено 1,68 миллиона сигарет Winston Blue без акцизных марок.

26 апреля водителя грузовика взяли под стражу, но в июне Таллиннский окружной суд заменил ему пресечения, разрешив дожидаться суда на свободе. Через год — 11 июня 2021 года — гражданин Латвии предстал перед Пярнуским уездным судом.