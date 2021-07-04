Климат
04.07.2021, 19:39

ФОТО | На улице жара, но в море не войти: температура воды на таллиннских пляжах составляет всего 7-8 градусов

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В Курессааре вода прогрелась до 29 градусов!
Pühapäeva õhtu Stroomi rannas. Varbad tahaks ikka vette kasta, aga ei palju enamat.
Pühapäeva õhtu Stroomi rannas. Varbad tahaks ikka vette kasta, aga ei palju enamat.
Taavi Sepp
Если около 18:00 температура воды в озере Харку достигла 24 градусов, то в других районах Таллинна морская вода прогрелась до 7-8 градусов.

По данным G4S, в 18:00 температура воды на пляже Какумяэ составляла всего 7 градусов, на пляже Штромка — 8 градусов, а на пляже Пирита — 14 градусов.

Так как в этих местах температура воды ниже 16 градусов, то на пляжах развевается красный флаг. На столичном пляже Пикакари, где вода прогрелась до 19 градусов, вывешен зеленый флаг.

Метеоролог Каиро Кийтсак объяснил в социальных сетях, что столь холодная вода в море связана с апвеллингом — подъемом холодных глубинных вод к поверхности. Из-за постоянных восточных и северо-восточных ветров поверхностный, более теплый слой воды на южном берегу Финского залива переносится в открытое море. По словам Кийсака, это ежегодное явление в Балтийском море.

В качестве экстремального примера он привел изменение температуры воды в южном порту Палдиски за последние пять дней. ”Вы можете увидеть, как холодная вода поднимается на поверхность во время апвеллинга — при этом температура воды значительно падает. Прошлой ночью температура воды там была на уровне 6 градусов”, — описывает он.

Где же сейчас теплая вода?

Например, температура воды на пляже Куресааре в 18:00 составляла 29 градусов. На озере Вильянди и канале Анны в Тарту было зафиксировано 27 градусов тепла. Однако стоит отметить, что близ тартуского канала Анна все равно развевается красный флаг. Недавний анализ воды, взятый Лабораторией безопасности здоровья, показал, что уровень энтерококков в одном пробе был немного выше допустимого уровня.

Что касается температуры воздуха, волна тепла набирает обороты. В ближайшие дни ожидается до 29 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в среду и четверг температура превысит 30 градусов. Однако есть вероятность дождей и гроз.

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