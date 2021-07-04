Закончилась очистка пруда Шнелли в Таллинне

”Мы очень рады, что все основные работы, связанные с очисткой пруда Шнелли, к сегодняшнему дню завершены и ждавший 30 лет очистки водоем вновь открыт для горожан. В ходе очистки пруда со дна достали более 20 000 кубометров ила и мусора, что в четыре раза больше предполагаемого изначально объема. Благодарим подрядчика за масштабную и тяжелую работу, которая была проделана в переменчивых погодных условиях. Выкаченный из пруда ил будет повторно использоваться как удобрение для растений и цветов при оформлении ландшафта”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Предприятие AS Terrat начало очистку пруда прошлой осенью и продолжило ее этой весной после технологической зимней паузы. Работы по очистке пруда проходили на основании проекта, в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и охраны памятников старины. Основные работы выполнены. Подрядчик приведет в порядок окрестности пруда и парк, а также завершит некоторые небольшие работы.

Если изначально планировалось проводить работы т.н. сухим методом, то в итоге работы осуществлялись таким образом, что полностью осушать пруд не было необходимости. Это позволило достичь результата по лучшей цене и соблюсти все требования защиты окружающей среды.

”Капитальная очистка является частью проекта по приведению в порядок всей зоны парка Тоомпарк. Теперь, когда пруд очищен, то можно подумать и о дальнейших шагах по развитию парка”, — добавила старейшина района Кесклинн.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.