ВИДЕО | RusDelfi в Петербурге: Россияне хвалят сборную Украины на Евро-2020

Молодой человек говорит, что с детства болеет за Англию, но сборную Украины тоже поддерживает. По его словам, Англия, наконец, должна выиграть Евро.

“Украина просто великолепна! Братья-славяне, привет вам, респект! Яркая команда, интересная. С Голландией просто фантастический матч. К сожалению, чуть-чуть не повезло. Сегодня ребята встали, видать, повлияло то, что со шведами отыграли 120 минут, команда просто устала. А так — Андрей Шевченко просто молодец, видно, что болеет за команду. Классно, что все болельщики в России поддерживают Украину. В общем, ребята молодцы — проиграли, но достойно”, — рассказывает поклонник футбола.

Мужчина с украинским флагом, разумеется, поддерживал Украину. Он поясняет, что в России живет с 2014 года. “Англия — тяжелый соперник, все понятно. Первый тайм хорошо отыграли, можно сказать, почти на равных. Во втором тайме их выбили два быстрых гола”, — комментирует игру мужчина.

“Надеюсь, нас здесь никто не побьет с английским флагом”, — иронизирует фанатка Англии на Дворцовой площади. Она отмечает работу тренера сборной Украины Андрея Шевченко. “Я наблюдала за ним еще в Милане. И сейчас я рада, что он стал таким классным тренером. Для сборной Украины — это просто отличный результат”, — уверена девушка.