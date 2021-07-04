Судебное следствие по делу об убийстве в Ласнамяэ женщины на глазах детей начнется осенью

80-летний мужчина также обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, из которого и было совершено убийство.

"Прокуратура предъявила мужчине обвинение в убийстве и его вину отягощает то обстоятельство, что он стрелял в потерпевшую в присутствии детей жертвы. Также он обвиняется и в незаконном владении огнестрельным оружием, которое приобрел вместе с боевыми припасами на рынке в Таллинне два десятилетия назад", — сказала окружной прокурор Энели Лауритс.