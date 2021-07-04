04.07.2021, 17:55
В Москве задержали противников принудительной вакцинации(3)
Scanpix, Virus Outbreak Europe
В Москве на Пушкинской площади задержали шесть противников принудительной вакцинации от коронавируса, которые собирались провести митинг. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала одна из задержанных Надежда Краюшкина.
Задержанных повезли в ОВД «Тверской». К ним выехал адвокат от ОВД-Инфо Сергей Тельнов, пишет Meduza.
Ранее в Москве уже дважды проходили митинги противников обязательной вакцинации — 26 и 29 июня. Обе акции состоялись в формате встречи с депутатами Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым и закончились задержаниями. На первой были задержаны не менее восьми человек, на второй — один человек.
Также акции против обязательной вакцинации проходили в других регионах России, в частности, в Хабаровске и не Сахалине.