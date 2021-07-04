В Москве задержали противников принудительной вакцинации

Ранее в Москве уже дважды проходили митинги противников обязательной вакцинации — 26 и 29 июня. Обе акции состоялись в формате встречи с депутатами Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым и закончились задержаниями. На первой были задержаны не менее восьми человек, на второй — один человек.