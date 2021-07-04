ЛГБТ-активисты готовятся к шествию в Тбилиси, ультраконсерваторы — к его срыву

Против выступает патриархия Грузии — один из самых авторитетных и влиятельных институтов в стране. Она обвиняет "Тбилиси прайд" в пропаганде "нетрадиционного образа жизни" под предлогом защиты прав человека, а часть европейских депутатов и посольств — во вмешательстве в духовную и общественную жизнь Грузии и превышении своих полномочий.

На стороне ЛГБТ-активистов закон, который запрещает дискриминацию, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентификации, и конституция Грузии, которая гарантирует свободу выражения и право собраний.

Солидарность ЛГБТ-сообществу в совместном заявлении выразили дипмиссии и представительство ООН в Грузии. Они призвали власти обеспечить право на мирные собрания всем без исключения, отметив, что у участников акций не должно быть опасений стать жертвами насилия и ненависти. К обеспечению безопасности участников марша министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури призвали 28 депутатов Европарламента.

"Для нас марш — это не цель, это инструмент, чтобы нашему правительству и обществу сказать, какие мы, какие у нас проблемы и что мы хотим. Мы выросли в Грузии и хорошо знаем здешний политический и культурный контекст. Поэтому это грузинский прайд, где люди просто пройдут с плакатами и своими посылами к обществу", — говорит он.

Запланированное 5 июля шествие не будет похоже на праздничные мероприятия и фестивали, как, к примеру, в Бразилии или Лондоне, сказал Би-би-си один из основателей и активистов "Тбилиси прайда" 25-летний Мико Шахдинарян.

В "Тбилиси прайде" — некоммерческой организации, которая проводит неделю прайда в Тбилиси, надеются, что шествие станет прорывом для ЛГБТ-сообщества Грузии. Из-за угроз со стороны радикальных групп ЛГБТ-активисты в течение всех последних лет вынуждены либо отменять анонсированные акции, либо проводить их практически подпольно, скрывая время и место своих собраний.

Они призывают к солидарности для создания равноправной среды и достойной жизни всех, вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"Нам, квир-людям, надо вслух говорить о наших проблемах. Нам нужно, чтобы наш голос услышали наши семьи, друзья, коллеги, сограждане и государство […] Мы верим: выход — в солидарности", — заявляют организаторы шествия.

Грузинская православная церковь призывает верующих собраться на молебен в расположенной на центральном проспекте Кашветской церкви, чтобы показать миру, что они "защищают свое достоинство" и для них неприемлема "навязанная попытка вырождения".

Сорвать шествие ЛГБТ-активистов грозятся ультраконсервативные и радикальные группы. Они уже предприняли попытки помешать проведению недели прайда.

Правоохранительным органам пока удалось пресечь такие попытки, но до сих пор у ЛГБТ-активистов нет гарантий безопасности по поводу запланированного ими на понедельник шествия.

Напряженное начало



Неделя прайда открылась 1 июня показом британского документального фильма, посвященного первой попытке ЛГБТ-активистов организовать прайд в Тбилиси два года назад. Для того, чтобы попасть на показ, нужно было заранее пройти регистрацию. Число гостей было ограниченным, а место и время показа не афишировались организаторами.

Несмотря на это, ультраконсервативные группы собрались у клуба, где должен был пройти показ. Они пытались помешать активистам и приглашенным гостям, среди которых были представители дипкорпуса, пройти в здание. Некоторые кидали яйца и бутылки. В МВД заявили о задержании более 20 человек.

"Мы стараемся всеми мирными путями помешать их приходу сюда. Кидание яйцами и блокирование пути входит в эти мирные пути. Ни у кого из нас оружия нет, и мы хотим физически тем, что мы стоим здесь, помешать им", — сказал журналистам один из активных участников акций против ЛГБТ-сообщества Гурам Палавандишвили.

По его словам, врываться внутрь они не собираются, потому что это закрытое пространство. "Другое дело — марш…" — говорит он.

На этом фоне запланированное шествие у многих вызывает опасения более масштабного противостояния и беспорядков в центре столицы. Именно это мероприятие с самого начала приковало особое внимание гомофобных и ультраконсервативных групп.