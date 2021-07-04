Галерея | В Таллинне начинается грандиозный праздник гимнастики с участием 2 500 гимнастов и гимнасток

Этот традиционный праздник гимнастики, проходящий каждые пять лет, объединяет начинающих и продвинутых любителей гимнастики. Сегодня вечером перед тысячами зрителей выступят элитные гимнасты и гимнастки, акробаты и акробатки, исполнители и исполнительницы народных танцев, группы из школ и детских садов, молодежь из Союза обороны и даже родители с детьми.

Главный постановщик праздника гимнастики Кай Эсна сказала, что праздник гимнастики является подарком для Эстонского спортивного общества Kalev, которому исполняется 120 лет, и для всех гимнастов и гимнасток, которым движение доставляет радость. ”Гимнасты и гимнастки, которые выступят на празднике, старательно разучивали свои программы даже в той непростой ситуации, которая сложилась весной, когда занятия проходили, например, по интернету или на открытом воздухе при минусовой температуре. Волнение от ожидания и положительные эмоции отражаются в программах гимнастов и гимнасток”, — сказала она.

По словам Эсны, программы по массовой гимнастике, созданные к празднику гимнастики, ежедневно поддерживают и развивают уроки физкультуры в школах, занятия в кружках и тренировки в спортивных клубах. ”Идея любительской гимнастики заключается в том, чтобы гимнасты и гимнастки имели хорошее самочувствие, чтобы создавались социальные связи и чтобы люди могли развивать свои физические способности и повышать свою выносливость”, — объяснила она.

Праздник гимнастики организует Эстонское спортивное общество Kalev. ”Вместе с организаторами и руководителями групп в празднике гимнастики примут участие около 3 000 людей. Разумеется, это был серьезный вызов, но мы смогли с ним справиться. Очень приятно констатировать, что такое большое количество людей полюбило традицию организации праздников гимнастики и готовы прилагать усилия ради того, чтобы праздник состоялся”, — сказала главный организатор праздника гимнастики Лембе Лаас.