Галерея | В Таллинне начинается грандиозный праздник гимнастики с участием 2 500 гимнастов и гимнасток(1)
Этот традиционный праздник гимнастики, проходящий каждые пять лет, объединяет начинающих и продвинутых любителей гимнастики. Сегодня вечером перед тысячами зрителей выступят элитные гимнасты и гимнастки, акробаты и акробатки, исполнители и исполнительницы народных танцев, группы из школ и детских садов, молодежь из Союза обороны и даже родители с детьми.
Главный постановщик праздника гимнастики Кай Эсна сказала, что праздник гимнастики является подарком для Эстонского спортивного общества Kalev, которому исполняется 120 лет, и для всех гимнастов и гимнасток, которым движение доставляет радость. ”Гимнасты и гимнастки, которые выступят на празднике, старательно разучивали свои программы даже в той непростой ситуации, которая сложилась весной, когда занятия проходили, например, по интернету или на открытом воздухе при минусовой температуре. Волнение от ожидания и положительные эмоции отражаются в программах гимнастов и гимнасток”, — сказала она.
По словам Эсны, программы по массовой гимнастике, созданные к празднику гимнастики, ежедневно поддерживают и развивают уроки физкультуры в школах, занятия в кружках и тренировки в спортивных клубах. ”Идея любительской гимнастики заключается в том, чтобы гимнасты и гимнастки имели хорошее самочувствие, чтобы создавались социальные связи и чтобы люди могли развивать свои физические способности и повышать свою выносливость”, — объяснила она.
Праздник гимнастики организует Эстонское спортивное общество Kalev. ”Вместе с организаторами и руководителями групп в празднике гимнастики примут участие около 3 000 людей. Разумеется, это был серьезный вызов, но мы смогли с ним справиться. Очень приятно констатировать, что такое большое количество людей полюбило традицию организации праздников гимнастики и готовы прилагать усилия ради того, чтобы праздник состоялся”, — сказала главный организатор праздника гимнастики Лембе Лаас.
В ходе организации мероприятия организационная команда постоянно общалась с Департаментом здоровья. Также она следует рекомендациям и условиям департамента, чтобы беречь здоровье участников и посетителей такого крупного мероприятия. Учитывая связанную с Covid ситуацию, посетители должны будут при входе через ворота предъявить справку о прохождении полной вакцинации или предварительно зарегистрироваться на экспресс-тест, который будет сделан на месте.
Эстонское спортивное общество Kalev организует всеэстонский праздник гимнастики в шестой раз. Музыкальным руководителем праздника гимнастики является Тоомас Волль. Праздник будет вести и финальную песню споет Март Мюйрисепп. Более подробную информацию о празднике гимнастики можно найти на сайте праздника гимнастики по адресу www.voimlemispidu.ee.