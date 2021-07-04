Песков рассказал, чем российский президент отличается от американского

По его словам, когда президент России Владимир Путин что-то говорит, он это и имеет в виду, президент США Джо Байден в данном случае ”имеет определенное обременение” в виде других ветвей власти и в виде мнения политического истеблишмента, который не допускает конструктивных отношений с Москвой, пишет Gazeta.ru .

”Президент США, к сожалению, не может сказать: нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией. И максимум, что мы слышим — то, что мы будем говорить с русскими там, где посчитаем необходимым, а главное — мы их накажем, если что”, — заявил Песков в эфире передачи ”Москва. Кремль. Путин” на телеканале ”Россия 1”.