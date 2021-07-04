В связи с ремонтом дороги на главной улице Хаапсалу спилят 115 лип. Мэр города: это трудное, но необходимое решение

Уже завтра на улице Пости в Хаапсалу начнутся масштабные дорожные работы. По словам мэра курортного города Урмаса Суклеса, на этот раз планируется провести капитальный ремонт дороги и он, скорее всего, затронет липовую аллею, которая сейчас примыкает к улице Пости. Поэтому городская управа Хаапсалу решила вырубить 115 деревьев на улице Пости и после окончания дорожных работ высадить новые. ”Это трудное решение, но мы не хотим, чтобы через пять лет в Хаапсалу была аллея засохших деревьев”, — прокомментировал Суклес.

Однако не все местные жители согласны с этим решением. В социальной сети Facebook создана даже группа, где люди пытаются привлечь общественность к этой проблеме. Основные сомнения участников группы состоят в том, что в связи с ремонтом потребуется замена всех деревьев липовой аллеи. Кроме того, люди опасаются, что теперь улица Пости не будет больше защищена от солнца.

По словам Суклеса, есть и те, кто понимает необходимость ремонтных работ и замены деревьев. ”Хныкающих меньшинство, недовольство исходит в основном от тех, кто не живет в Хаапсалу”, — сказал мэр.

В ходе запланированных дорожных работ будет вырублено 115 лип, возраст которых составляет 50-60 лет. Как утверждает мэр Хаапсалу, многие деревья больны и их необходимо в любом случае заменить. На смену липам на аллеи высадят рябину и яблони. ”Такие деревья, которые красивы во время цветения”, — добавил Суклес.

Координатор общества MTÜ Päästame Eesti Metsad ("Спасем эстонские леса") Лийна Стейнберг сказала, что при такой обширной вырубке надо удостовериться, что на деревьях нет птичьих гнезд. ”Многие более мелкие птицы высиживают яйца дважды в год, и второй раз как раз приходится на середину лета”, — пояснила Стейнберг, добавив, что, если Хаапсалу не хочет нарушать директиву Европейского Союза о защите птиц, им следует осмотреть деревья перед вырубкой.