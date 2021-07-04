Более уязвимы. Совет Европы: пандемия усилила проблемы с правами человека для нацменьшинств

После 2014 года центральные власти Украины стали наращивать процент предметов на украинском в венгерских школах, а в 2017 году приняли закон, что образование должно быть на государственном языке, а венгерский — второй. После долгих споров пришли к компромиссу: до 4-го класса — все на венгерском, потом удельный вес языка меньшинств снижается с 80 до 20%, чтобы к выпускным классам дети могли стать активными гражданами Украины.

"Я не раз встречался с властями Украины — мы не нашли решения, — сказал глава МИД Венгрии. — Каждый раз все больше ограничений. Мы не просим ничего удивительного и нового — просто вернуться к тем правам, которые были раньше". В 90-х годах ситуация венгров в Украине мало отличалась от той, что была для русских в Латвии. Компактно проживающие в удаленном от Киева Закарпатье венгры (их было около 10%, сейчас почти вдвое меньше) учились в венгерских школах, общались между собой на венгерском, а с другими национальностями (их в этом приграничном регионе всегда было много) — на русском. Были целые венгерские села и районы, которые жили своей жизнью, у многих жителей — двойное гражанство.

На недавней Парламентской ассамблее Совета Европы глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмущался преследованиям венгерских нацменьшинств со стороны спецслужб Украины и центра "Миротворец" и не скрывал разочарования украинскими законами о языках и образовании, "нарушающими права нацменьшинств".

Выбор приоритетов для Венгрии не удивителен — в прошлом году там отметили 100- летие Трианонского договора, подписание которого сильно сократило размеры Венгерского королевства в пользу соседних стран, где образовались поселения венгерских меньшинств. Политика современной Венгрии — связать вместе распыленных по Европе этнических венгров и защитить их права.

С мая по ноябрь этого года Венгрия возглавляет Комитет Министров Совета Европы. Своим приоритетом страна назвала защиту прав нацменьшинств, которых по официальным данным в странах Европы проживает около 50 млн человек. По мнению президента конференции по делам нацменьшинств и представителя венгерского МИД Ференца Калмара (рожденного в Румынии венгра), интеграция без защиты коллективных прав нацменьшинств ведет напрямую к ассимиляции.

Что думает о проблемах нацменьшинств Украина?



Выступившая от Украины эксперт по этническим вопросам Виктория Халанчук отметила, что и украинским меньшинствам живется несладко. В частности, после 2014 года украинский язык, как таковой, "улетучился из крымских школ" — его даже не предлагают к изучению, а сигналы украинского ТВ на полуострове блокируются. Несмотря на официальный статус нацменьшинства, крымские татары, по сведениям Халанчук, тоже имеют очень слабые возможности использовать на официальном уровне свой родной язык.

При этом, по сведениям Халанчук, Украина обеспечивает оплаченное государством образование на русском, венгерском и других языках.



В частности, более 130 000 студентов обучаются на русском языке, а более 17 000 — на венгерском. После реформы образования в школах осталась возможность учиться на венгерском и румынском языках. В качестве примера она привела совместный с OECD проект мультилингвального образования для детсадов и школ. Правда, лишь одна венгерская школа в 2018 году решилась участвовать в таком проекте.

Что говорит о нацменьшинствах руководство Совета Европы?



В своем вступительном слове Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич рассказала о реформах инструментов Совета Европы, призванных помогать национальным меньшинствам сохранять и развивать свои культуры и языки и в полной мере участвовать в общественной жизни: Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств.

По словам Марии Пейчинович Бурич, реформы, проводимые с 2018 года с целью рационализации работы этих двух инструментов, приносят свои плоды.

Генеральный секретарь отметила, что активные действия Совета Европы в отношении национальных меньшинств особенно необходимы в связи с возникновением новых проблем, таких как пандемия COVID-19. "Несмотря на усилия правительств, НПО и СМИ по поддержке нуждающихся, борьбе с языком ненависти и дезинформацией, до многих помощь не дошла", — заявила Генеральный секретарь, указав на отсутствие информации о коронавирусе, медицинских консультаций и услуг на региональных языках и языках меньшинств.